В Шуши состоялась встреча Эрдогана и Алиева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в оккупированный Азербайджаном город-крепость Шуши. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, что беседа тет-а-тет двух президентов завершился, затем были подписаны документы об углублении сотрудничества, после чего состоялась совместная пресс-конференция.

По сообщениям турецких СМИ, Эрдоган посетит также оказавшуюся под контролем Азербайджана Варанду (Физули).