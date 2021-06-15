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В Шуши состоялась встреча Эрдогана и Алиева

В Шуши состоялась встреча Эрдогана и Алиева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в оккупированный Азербайджаном город-крепость Шуши. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ. 

Отмечается, что беседа тет-а-тет двух президентов завершился, затем были подписаны документы об углублении сотрудничества, после чего состоялась совместная пресс-конференция.

По сообщениям турецких СМИ, Эрдоган посетит также оказавшуюся под контролем Азербайджана Варанду (Физули).


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