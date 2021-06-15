15 июня заседание НС не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на 10:00 часов соответствующее количество депутатов не зарегистрировано. Согласно ст.51 закона «Регламент Национального Собрания», регистрация депутатов длилась 4 часа, в течение которых вновь не было зарегистрировано необходимое число депутатов.

Вице-спикер НС Л.Назарян заявила, что зарегистрировалось 24 депутата, что недостаточно для правомочности заседания.