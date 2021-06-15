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Заседание НС не состоялось из-за отсутствия кворума

Заседание НС не состоялось из-за отсутствия кворума

15 июня заседание НС не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на 10:00 часов соответствующее количество депутатов не зарегистрировано. Согласно ст.51 закона «Регламент Национального Собрания»,  регистрация депутатов длилась 4 часа, в течение которых вновь  не было зарегистрировано необходимое число депутатов.

Вице-спикер НС Л.Назарян заявила, что зарегистрировалось 24 депутата, что недостаточно для правомочности  заседания.


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