ЦБ в краткосрочной перспективе прогнозирует высокий уровень инфляции, затем снижение и стабилизацию

Центральный банк Армении ожидает значительного инфляционного воздействия на экономику Армении со стороны внешнего сектора, что касается внутренней экономики, он прогнозирует, что 12-месячная инфляция в краткосрочной перспективе останется высокой, но затем постепенно снизится, стабилизировавшись около целевых 4%.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил председатель Центробанка Мартын Галстян, напомнив, что правление Центробанка приняло решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 6,5%.

«В мае 2021 г. была зарегистрирована дефляция на 0,4% по сравнению с дефляцией на 0,1% в том же месяце предыдущего года, и в этом случае 12-месячная инфляция снизилась до 5,9%. 12-месячная нормальная инфляция продолжала ускоряться, достигнув 7,4% в конце мая», - сказал Галстян.

Он отметил, что во втором квартале 2021 года вследствие положительного эффекта вакцинации от COVID-19 и проведения стимулирующей политики, основные страны-партнеры Республики Армения, как правило, восстанавливают экономическую активность и совокупный спрос быстрее, чем ожидалось. В связи с быстрым ростом мирового спроса, ограниченными возможностями предложения на ряде товарных рынков, на международных товарных рынках сохраняется высокая инфляционная среда. «Из-за упомянутых факторов спроса и предложения в странах-партнерах прогнозируются более высокие темпы инфляции, чем было раньше. В такой ситуации правление Центробанка ожидает значительного инфляционного воздействия на экономику Армении со стороны внешнего сектора», - сказал председатель ЦБ.

Он добавил, что события 2021 года указывают на тенденции более быстрого восстановления экономического роста Республики Армения, чем ожидалось. Это в основном обусловлено более позитивными изменениями в промышленности и в сфере услуг. Валовой спрос восстанавливается быстрее, чем ожидалось, в основном вследствие быстрого роста мирового спроса, увеличения денежных переводов, высоких темпов роста частного потребления, в то время как активность частных инвестиций остается слабой. Более быстрому росту частного потребления способствуют более позитивные, чем ожидалось, изменения в кредитовании. «В результате, в условиях поступательного роста спроса на производственные мощности, прогнозируются инфляционные эффекты, в основном, от внутреннего экономического развития Армении», - сказал Галстян.

«В то же время Совет банка, исходя из нейтрализации рисков ускорения инфляционных ожиданий параллельно с увеличением внутреннего спроса, рассматривает необходимость в ближайшем будущем возможного ужесточения кредитных условий. В таких условиях прогнозируется, что в краткосрочной перспективе 12-месячная инфляция останется на высоком уровне, затем будет постепенно снижаться, стабилизировавшись около целевых 4%», - сказал Галстян.

Совет Центрального банка считает, что риски отклонения инфляции от прогнозируемого среднесрочного тренда на фоне все еще неопределенных экономических перспектив сбалансированы и готовы адекватно отреагировать, если они будут выполнены, обеспечивая достижение цели ценовой стабильности.