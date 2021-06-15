В России за сутки выявили 14 185 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 8 597, до 4 818 244. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 379 против 371 днем ранее. Всего с начала эпидемии от инфекции умерли 127 180 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 805 против 6 590 днем ранее, до 1 248 112. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,55%.

За сутки в Москве зарегистрировали 71 смерть из-за коронавируса (против 72 днем ранее). Всего с начала пандемии в городе умерли 21 050 заболевших, следует из сообщений штаба.