Председатель ЦБ Армении прогнозирует определенный рост процентных ставок по кредитам

Председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян прогнозирует некоторое повышение процентных ставок по кредитам. Как сообщает «Арменпресс», на вопрос, какое влияние окажет повышение ставки рефинансирования на процентные ставки по кредитам, Мартын Галстян ответил:

«В результате трансфертного механизма мы ожидаем некоторое повышение процентных ставок», - и добавил, что это может повлиять на инвестиции.

Однако он подчеркнул, что, по оценкам ЦБ, крайне важно, чтобы на поведение людей, тратящих сбережения, определенное влияние оказывало предпочтение людей к экономии.

На заседании 15 июня 2021 г. Совет ЦБ принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 6,5%.