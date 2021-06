Саммит ЕС - США с участием Байдена начался в Брюсселе

Первый за последние семь лет Саммит ЕС - США начался во вторник в Брюсселе с участием американского президента Джо Байдена, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Партнерство между ЕС и США вернулось, более сильное, чем когда-либо. Добро пожаловать, Джо Байден, на сегодняшний саммит ЕС - США. Сегодня мы возобновляем наше партнерство и инвестируем в наше будущее процветание и безопасность", - написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

ЕС на саммите представляют главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщил в понедельник журналистам в Брюсселе представитель ЕС, встреча призвана восстановить отношения между Брюсселем и Вашингтоном. Кроме того, стороны намерены обсудить координацию политики в отношении России и запустить двусторонний диалог по РФ. В повестку встречи войдут также пандемия, Китай, кризис в Белоруссии, конфликты на Украине и в Нагорном Карабахе, иранская ядерная сделка, отношения с Турцией.

Встрече лидеров ЕС - США предшествовали саммиты Группы семи и НАТО, в которых принимал участие Байден. После саммита ЕС - США американский президент отправится в Женеву, где 16 июня у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

