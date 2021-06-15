ЦБ пересмотрел оценку и прогнозирует рост экономики на 4,6%

Центральный банк Армении в текущих событиях 2021 года видит тенденции опережающего экономического роста, большего, чем ожидалось. Таким образом, ЦБ пересмотрел прогноз экономического роста. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 15 июня заявил председатель Центробанка Мартын Галстян.

«Прогноз экономического роста пересмотрен. В 2021 году мы прогнозируем рост экономики на 4,6%, что в основном будет за счет роста услуг, он был пересмотрен с 1,2% до 6,1%, рост промышленности пересмотрен с 0,7% до 4,5%», - сообщил Галстян.

По его словам, рост промышленности в основном обусловлен высоким ростом цен на сырье горного производства, а также увеличением экспорта и добычи. Рост услуг обусловлен активизацией туризма. «Мы извне получаем некоторые сигналы, что год будет более позитивным, чем прогнозировали ранее. В течение года мы ожидаем положительных изменений в частном потреблении, в то время как частные инвестиции остаются слабыми», - сказал он.

На пресс-конференции в марте председатель ЦБ Мартын Галстян заявил, что они снизили прогноз экономического роста на 2021 год, прогнозируя 1,4% вместо прежних 2%.