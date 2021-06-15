Известны соперники армянских клубов в Лиге Конференций УЕФА

В швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка первого тура Лиги Конференций УЕФА.

Как сообщает «Арменпресс», соперником ереванского «Арарата» в первом туре будет венгерский «Фехервар». Вице-чемпион Армении «Ноа» будет соревноваться с «Купси», представляющим Финляндию, а противник «Урарту» - словенский «Марибор».

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ноа», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.