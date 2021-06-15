Bloomberg: ЕС и США договорились о прекращении торгового спора между Boeing и Airbus

Европейский союз и США достигли соглашения о прекращении многолетнего торгового спора по делу Boeing и Airbus, в результате которого были введены взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей ЕС.

По их данным, Еврокомиссия (ЕК) в ночь с понедельника на вторник обсуждала со странами - членами ЕС проект договора с тем, чтобы прийти к соглашению с Вашингтоном еще до начала саммита ЕС - США.

Как сообщает агентство, достижение этого соглашения обусловлено растущим осознанием политиками в Брюсселе и Вашингтоне того, что финансируемая государством Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) может к концу десятилетия стать полноправным конкурентом Boeing и Airbus и ослабить их позиции в авиастроительной отрасли,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным Bloomberg, на саммите ЕС - США также планируется достижение соглашения об отмене пошлин на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном в 2018 году "по соображениям национальной безопасности". Как отмечают представители ЕС, точные сроки отмены пошлин пока неизвестны, однако стороны, скорее всего, будут готовы реализовать эту инициативу до конца текущего года.