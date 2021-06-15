Соперник «Алашкерта» - чемпион Уэльса в первом квалификационном туре Лиги чемпионов

Жеребьевка отборочного тура футбольной Лиги чемпионов прошла в швейцарском городе Нио.

Как сообщает «Арменпресс», в первом квалификационном раунде чемпион Армении «Алашкерт» сразится с чемпионом Уэльса «Konas-Ki Nomads». Первая встреча команд состоится 6 или 7 июля, а ответный матч состоится 13 или 14 июля.

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ной», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.