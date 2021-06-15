Суд отложил судебное заседание по делу Роберта Кочаряна до 29 июня

Суд общей юрисдикции Еревана (резиденция Шенгавита) под председательством судьи Анны Данибекян 15 июня отложил рассмотрение дела второго президента Армении Роберта Кочаряна и других до 29 июня.

Как передает «Арменпресс», сообщения об этом распространила команда адвокатов Р. Кочаряна. На судебном заседании второй президент и его адвокаты не присутствовали. Они заранее уведомили суд, что не смогут явиться.

Защитник Айк Алумян сообщил, что он нездоров. Арам Вардеванян известил, что он участвует в предвыборной кампании Роберта Кочаряна. Арам Орбелян не смог явиться, так как участвовал в очередном судебном заседании. Извещение Ованеса Худояна не было зачитано.

Бывший вице-премьер Армен Геворгян напомнил суду, что в стране идет предвыборная кампания, которая длится всего 12 дней. За это время президент Роберт Кочарян, возглавляющий блок «Айастан», провел много встреч.

Кроме того, адвокат Арам Орбелян ходатайствовал о приостановлении уголовного дела, учитывая, что обвиняемые являются кандидатами в депутаты, они могут получить депутатскую неприкосновенность. В связи с отсутствием стороны защиты ходатайство не было рассмотрено.

Учитывая, что официальные результаты выборов во вторник, 22 июня, еще могут быть неизвестны, суд перенес заседание до 13:00 29 июня.