Армения обязалась расширить лесные территории и сократить выбросы углерода

Армения, чрезвычайно уязвимая к изменениям климата, взяла на себя обязательства по расширению своих лесных массивов, сокращению выбросов углерода, спроса на древесное топливо и на инвестиции в навыки устойчивого управления климатом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве окружающей среды Республики Армения.

Эта деятельность осуществляется посредством Программы лесного хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной Организации объединенных наций (ФАО), которая является первым крупномасштабным проектом, финансируемым Зеленым климатическим фондом (ЗКФ) в Европе и в Центральной Азии. Проект направлен на расширение лесных площадей на 2,5 %, сокращение спроса на древесное топливо со стороны сельских сообществ как минимум на 30 %, содействие устойчивому, адаптированному к климату лесопользованию и передачу технологий сельским общинам, частному сектору и государственным учреждениям посредством взаимосвязанного подхода лес - энергетика.

Восьмилетняя программа Зеленого климатического фонда с бюджетом в 18,7 млн долларов основана на технических навыках, предоставленных правительству Армении Австрийским агентством развития автономного района Больцано и ФАО.

Это соглашение сегодня подписали заместитель министра окружающей среды Анна Мазманян и представитель FAO в Армении Раймонд Йеллен.

“Программа Зеленого климатического фонда «Повышение устойчивости лесов в Армении путем смягчения последствий за счет расширения зеленых насаждений в сельских районах» внесет большой вклад в реализацию стратегии по укреплению огромного потенциала лесов по смягчению последствий изменения климата, в основном за счет сокращения обезлесения и помощи лесному хозяйству”, - сказала Анна Мазманян.

По данным Всемирного банка, Армения является четвертой наиболее уязвимой страной в Восточной Европе и Центральной Азии с точки зрения риска изменения климата. Текущие климатические тенденции и прогнозы страны указывают на то, что в будущем средняя температура воздуха будет повышаться, количество осадков уменьшится, речные потоки уменьшатся, снежный покров также уменьшится. Население очень сильно зависит от древесного топлива, что делает леса еще более уязвимыми.

«Программа является ключевой вехой для реализации действий, определенных на национальном уровне в соответствии с Парижским соглашением, а также для решения проблемы бедности и потребления устойчивой энергии», - сказал Раймонд Йеллен.

Целевыми точками проекта были выбраны территории Лорийской области на севере Армении и Сюникской области на юге. Эти два региона были отобраны на основе типа лесов, плотности населения, уровня бедности, степени зависимости от изменения климата, а также воздействия на важные лесные экосистемы.

Более 377 000 человек (12% от общей численности населения), благодаря более активному участию в управлении лесным хозяйством и диверсификации источников средств к существованию, станут прямыми бенефициарами программы.

В результате инвестиций Зеленого климатического фонда ожидается, что благодаря взаимозависимому подходу лес-энергия в течение 20 лет в атмосферу не будет выброшено около 20 миллионов тонн углекислого газа.

“Правительство Армении ставит экологические проблемы и, в частности, устойчивое управление лесами в ряд приоритетных национальных и государственных сфер, поскольку при стабильном управлении леса и сохранения биоразнообразия леса в деле смягчения изменения климата играют незаменимую роль”, - добавила Анна Мазманян.

Цели программы будут реализованы ФАО в тесном сотрудничестве с Офисом по реализации природоохранных программ Министерства окружающей среды Армении.