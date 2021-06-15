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Состоялась встреча Роберта Кочаряна с Кареном Карапетяном

Состоялась встреча Роберта Кочаряна с Кареном Карапетяном

В центральном штабе блока «Айастан» состоялась встреча второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего премьер-министра Карена Карапетяна.

Об этом «Арменпресс» сообщили из штаба блока «Айастан».

Был обсужден ряд программ и проектов, которые планируется реализовать в ближайшее время.

Экс-премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян 14 июня выступил с заявлением, в котором выразил свою поддержку на предстоящих парламентских выборах лидеру блока «Айастан», второму президенту Армении Роберту Кочаряну.


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