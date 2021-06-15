Пашинян в Горисе представил планы, касающиеся безопасности границы

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», участвующей во внеочередных парламентских выборах в Армении, на встрече в Горисе поблагодарил его жителей за поддержку, оказанную народу Арцаха. Как передает «Арменпресс», он отметил, что все горожане, владельцы гостиниц, гостевых домов, открыли свои двери перед вынужденными переселенцами из Арцаха. Героически стояли и врачи и водители скорой помощи Гориса.

«Знайте, дорогие люди, в трудную минуту мы не оставим вас. Мы в долгу перед вами, мы в долгу перед вами, мы в долгу перед вами. Спасибо за вашу силу и победу», - как передает Арменпресс, сказал Никол Пашинян. Обращаясь к бизнесменам Гориса, Никол Пашинян отметил, что им известны их услуги и пожертвования. Он подчеркнул, что они не останутся одни в трудную минуту, что заслуги каждого будут учтены, они заслуживают самой высокой государственной оценки.

Сегодня мы организовали автопробег единства - от Еревана до Сюникской области. И сделали мы это, прескедуя две цели. Прежде всего, чтобы показать, что мы не позволим никому противопоставить Сюник остальной Армении, а наоборот, показать, что Армения едина, показать, что единство - это путь к решению всех наших проблем. Нет ширакца, тавушца, лорийца. В наших жилах течет одна и та же кровь. Мы - один очаг, одна семья, мы не позволим противопоставить нас друг другу», - сказал Никол Пашинян.

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