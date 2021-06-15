COVID-19: Беларусь смягчила для граждан Армении ограничения на въезд

Беларусь смягчила ограничения на въезд для граждан ряда стран. Как сообщает «Арменпресс», Минздрав Беларуси с учетом эпидемической ситуации в разных странах пересмотрел список стран. В результате, с 16 июня из красной зоны выведены 9 стран: Северная Македония, Сан-Марино, Монако, Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Болгария, Молдова и Сербия.

Отмечается, что граждане, прибывающие в Беларусь из страны, находящейся в красной зоне, должны быть изолированы на 10 дней. Если же человек приехал из зеленой зоны, то самоизоляция не потребуется.