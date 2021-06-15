Нефть подорожала на фоне затягивания переговоров по ядерной сделке с Ираном

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник на фоне снижения перспектив достижения соглашения по иранской ядерной программе в ближайшее время.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве во вторник составила $73,12 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,17 (0,2%) - до максимальных с апреля 2019 года $72,86 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $71,13 за баррель, что на $0,25 (0,35%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,03 (0,04%) - до $70,88 за баррель,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в ИРИ, запланированных на 18 июня, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на заявление замглавы МИД республики Аббаса Арагчи. "Если обсуждения затянутся, есть вероятность, что новое правительство займет другую позицию в переговорах, что может еще больше отсрочить достижение соглашения", - считают аналитики ING.

Они ожидают, что Иран увеличит поставки с текущих 2,4 млн баррелей в сутки (б/с) до 2,6 млн б/с в третьем квартале и до 3 млн б/с в четвертом квартале. Однако, если переговоры растянутся на второе полугодие, эти поставки находятся под вопросом.

Аналитики отмечают, что если Иран не восстановит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК+ придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.