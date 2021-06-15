Никол Пашинян объявил, что 17 июня проведет всенародный митинг

Возглавляющий предвыборный список партии “Гражданский договор”, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что партия “Гражданский договор” 17 июня в 20:00 на площади Республики проведет общегосударственный митинг и шествие. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на встрече с жителями Сисиана.

“Мы делаем это специально, поскольку проигравшая сила, которая уже осознает, что на выборах потерпит сокрушительное поражение, хочет попасть под дубинки полиции, чтобы в дальнейшем бросить тень на легитимность выборов. Мы, учитывая это обстоятельство, не предоставим им такой возможности”, - заявил Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра сообщил также, что 18 июня у него состоится прямая беседа и разговор с народом Республики Армения, в каком формате - он не уточнил.