Кристине Григорян представила американским коллегам реформы в сфере правосудия Армении

Первый заместитель министра юстиции Республики Армения Кристине Григорян и советник Министерства юстиции по вопросам международного правового сотрудничества Амалия Овсепян с 7 по 11 июня с рабочим визитом находились в Вашингтоне.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью Министерства юстиции Армении, целью визита было представление американским партнерам процесса демократических реформ в Армении, обсуждение существующих вызовов и расширение рамок сотрудничества в сфере правосудия в рамках армяно-американского стратегического диалога.

В рамках визита Кристине Григорян встретилась с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом, заместителем министра обороны по России, Украине и Евразии Лорой Купер и заместителем помощника госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека.

Первый заместитель министра представил своим коллегам процесс реформ в сфере юстиции, результаты этого этапа, успехи создания демократических институтов по борьбе с коррупцией, основные направления реформ в сфере полиции и предстоящие программы. Собеседники говорили как о последующих действиях, так и о проблемах процесса реформ.

Американские партнеры высоко оценили усилия правительства по обеспечению продолжения реформ во время пандемии 2020 года и войны, а также уже зафиксированные результаты.

Хозяева сказали, что реализация реформ другими государствами региона уже выявила общие проблемы институциональной борьбы с коррупцией, но в случае с Арменией они отметили сильную политическую волю к построению демократических, дееспособных институтов.

Представители Госдепартамента отметили, что администрация президента США рассматривает коррупцию как угрозу национальной безопасности и следит за шагами, предпринимаемыми правительством Армении в этой области, которые носят институциональный и фундаментальный характер.

Первый заместитель министра также встретилась с исполняющей обязанности заместителя директора по Европе и Евразии Агентства США по международному развитию Марго Эллис и с ее заместителем Александром Соколовским.

Кристине Григорян поблагодарила партнеров USAID за традиционное сотрудничество на высоком уровне. Среди множества успешных программ она отметила содействие, оказанное на начальном этапе деятельности Комиссии по предупреждению коррупции, а также за программу содействия Центру законодательного развития и правовых исследований Министерства юстиции, что является хорошим примером наращивания институционального потенциала и его распространение.

Партнеры USAID представили подробности запуска двух крупных многомиллионных программ по содействию судебным и антикоррупционным реформам.

В Вашингтоне Кристине Григорян провела рабочие обсуждения с Кейт Сцпила, заместителем директора Государственного бюро по борьбе с наркотиками и международным сотрудничеством (INL), и Грегом Дукати, директором Международного центра обучения уголовным расследованиям (ICITAP) и его командой. Обсуждения касались реформ полиции, включая содействие новой патрульной службе, Министерству внутренних дел и Комитету по борьбе с коррупцией. Собеседники подтвердили намерение продолжить содействие правительства США, начатое в 2020 году и расширять его в соответствии с потребностями.

В ходе визита состоялась и онлайн встреча с Джеки Спир, сопредседателем фракции Конгресса по делам Армении, Адамом Шиффом, заместителем председателя фракции Конгресса по делам Армении и старшими советниками фракции Конгресса по делам Армении. Представители законодательной власти интересовались результатами демократических реформ.