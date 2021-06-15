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Границу между Южной Кореей и КНДР с осени будут охранять роботы

Границу между Южной Кореей и КНДР с осени будут охранять роботы

Республика Корея развернет в районе границы с КНДР самообучающихся роботов, оснащенных самыми современными датчиками и искусственным интеллектом. Об этом сообщило во вторник государственное агентство оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи.

По его данным, первых двух роботов-пограничников стоимостью $2,5 млн планируется разместить с южной стороны демилитаризованной зоны в октябре этого года. На протяжении трех месяцев они будут работать в пилотном режиме, после чего будет принято решение об их массовом использовании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сообщается, что роботы будут передвигаться по специальным рельсам со скоростью до пяти метров в секунду и нести дежурство круглосуточно. Устройства оснащены наклонно-поворотной камерой высокого разрешения и современными сенсорами.

Искусственный интеллект робота будет самостоятельно анализировать звуки и изображение с камеры и оповещать операторов в случае обнаружения подозрительной активности. Система способна к самообучению, и ожидается, что с течением времени ее работа будет становиться все более эффективной.


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