Посол Армении в Украине завершает свои полномочия в этой стране

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Украине Тигран Сейранян в этой стране 15 июня проводит свой последний рабочий день.

Как сообщает «Арменпресс», Сейранян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Сегодня мой последний рабочий день в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Украине. Моя относительно краткосрочная, но насыщенная событиями миссия в Украине подошла к концу. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19, вместе мы смогли реализовать ряд красивых культурных программ, расширить и укрепить связь между посольством и диаспорой, а также с нашими украинскими партнерами восстановить или начать заново ряд перспективных процессов. Большая часть работы не была заметна, я не могу раскрыть ее и в конце своей миссии, но поверьте, что вместе с руководством общины и с украинскими друзьями у нас были важные достижения», - написал Тигран Сейранян.

Он поблагодарил всех своих друзей и заверил, что Украина навсегда останется в сердцах его и его супруги - советника посольства Нуне Застуховой.

Новоназначенному послу Владимиру Карапетяну он пожелал более заметных успехов в его миссии.