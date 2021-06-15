Евро-2020: в борьбу вступает «группа смерти»

На чемпионате Европы по футболу в борьбу вступает «группа смерти».

Как сообщает «Арменпресс», два матча состоятся в группе F. Действующий чемпион мира сборная Франции будут соревноваться с Германией, а Португалия с Венгрией.

Во вчерашних матчах Чехия со счетом 2:0 обыграла Шотландию, поляки уступили Словакии со счетом 1:2, а матч Испания-Швеция завершился вничью - 0:0.

Матч Венгрия-Португалия состоится в 20:00

Матч Франция-Германия в 23:00.