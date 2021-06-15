Студенты колледжа культуры и искусства выступят с концертом “Современность - это твоя народная музыка”
11:29, 15 Июнь, 2021
Студенты Ереванского Государственного колледжа культуры и искусств 18 июня в концертном зале Арно Бабаджаняна выступят с концертом “Современность - это твоя народная музыка”.
Как сообщает «Арменпресс», они выступят с Государственным ансамблем народных инструментов Армении, художественным руководителем и главным дирижером которого является заслуженный артист Республики Армения, профессор Норайр Давтян.
В фойе концертного зала Арно Бабаджаняна будут выставлены работы студентов колледжа разных жанров.
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