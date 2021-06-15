Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июнь

Студенты колледжа культуры и искусства выступят с концертом “Современность - это твоя народная музыка”

Студенты колледжа культуры и искусства выступят с концертом “Современность - это твоя народная музыка”

Студенты Ереванского Государственного колледжа культуры и искусств 18 июня в концертном зале Арно Бабаджаняна выступят с концертом “Современность - это твоя народная музыка”.

Как сообщает «Арменпресс», они выступят с Государственным ансамблем народных инструментов Армении, художественным руководителем и главным дирижером которого является заслуженный артист Республики Армения, профессор Норайр Давтян.

В фойе концертного зала Арно Бабаджаняна будут выставлены работы студентов колледжа разных жанров.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации