Студенты колледжа культуры и искусства выступят с концертом “Современность - это твоя народная музыка”

Студенты Ереванского Государственного колледжа культуры и искусств 18 июня в концертном зале Арно Бабаджаняна выступят с концертом “Современность - это твоя народная музыка”.

Как сообщает «Арменпресс», они выступят с Государственным ансамблем народных инструментов Армении, художественным руководителем и главным дирижером которого является заслуженный артист Республики Армения, профессор Норайр Давтян.

В фойе концертного зала Арно Бабаджаняна будут выставлены работы студентов колледжа разных жанров.