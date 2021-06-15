На горячую линию Аппарата президента Арцаха на прошлой неделе поступило 493 звонка

С 7 по 11 июня на горячую линию Аппарата президента Республики Арцах поступило 493 звонка, сделано 82 звонка. Как передает «Арменпресс», Главное информационное управление Аппарата президента Арцаха сообщает, что большинство звонков касалось социальных вопросов. Функции информирования, консультирования, выявления проблем и быстрого реагирования выполнялись в рамках полномочий Аппарата президента.

На горячую линию из Арцаха можно звонить на номер 119, а из Армении и из-за рубежа на номер +374-47-119-119. Часы работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

По вопросам социального характера желательно звонить на горячую линию Министерства труда, по социальным вопросам и по вопросам миграции на короткий номер 114.