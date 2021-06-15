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В Арцахе не выявлено случаев COVID-19

В Арцахе не выявлено случаев COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 15 июня случаев COVID-19 не выявлено.  

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 48 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 25 797. Всего подтверждено 2 763 случаев COVID-19. В  2021 г. в Арцахе проведено 8 345 тестов на COVID-19, из которых 879 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 14 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.


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