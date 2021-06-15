По состоянию на 11:00 15 июня в Армении подтверждено 82 новых случаев COVID-19, 227 заболевших вылечились, есть 1 летальный исход. За последние сутки проведено 3 784 тестов Всего проведено 1 131 239 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 223 805 случая COVID-19, 215 455 из которых вылечились, есть 4 489 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 767 пациентов.

Зафиксировано 1 094 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.