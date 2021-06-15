Более 35 тыс. домов остались без электричества в Финляндии из-за бури

Более 35 тыс. домов в нескольких регионах Финляндии остались в ночь на вторник без электричества из-за бури - сильного ветра и дождей, которые привели к обрывам линий электропередачи. Об этом сообщило во вторник объединение финских энергокомпаний Energiateollisu us.

Отключения зафиксированы в центре, на западе, юго-западе, востоке и севере страны, всего они затрагивают почти 90 населенных пунктов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время больше всего обесточенных домов - в городах Ямся и Ювяскюля (свыше 2 тыс. в каждом), а также Кангасала (около 2 тыс.). В течение дня Energiateollisuus из-за усиления ветра прогнозирует новые отключения в восточных регионах.

Как сообщила газета Iltalehti, стихия повлияла на железнодорожное сообщение, оно, в частности, нарушено между двумя крупными городами - Тампере и Пори.