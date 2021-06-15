Байден и Макрон подвели итоги встреч с Эрдоганом

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон подвели итоги состоявшихся в Брюсселе своих встреч с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом. Как сообщает «Арменпресс», после встречи с Эрдоганом в рамках НАТО Макрон заявил, что обсуждение прошло в хорошей атмосфере. В то же время, учитывая предыдущие оскорбительные высказывания Эрдогана и возникший спор, Макрон отметил, что на этих переговорах не было и речи об извинениях, и ни одна из сторон не потребовала их.

В свою очередь Елисейский дворец сообщил, что президенты обеих стран обсудили свои обязательства перед НАТО и ситуацию в Сирии и Ливии.

Президент США Джо Байден назвал встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайип Эрдоганом конструктивной. «У нас была позитивная и продуктивная встреча. У наших двух стран большие планы. Наши команды продолжат обсуждения. Я уверен, что мы добьемся реального прогресса в отношениях с Турцией», - сказал Байден на брифинге по итогам переговоров.