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Эрдоган прибыл с визитом в Баку

Эрдоган прибыл с визитом в Баку

Президент Турции Тайип Эрдоган находится с визитом в Азербайджане. В Международном аэропорту Эрдогана и его супругу Эмине в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на турецкие СМИ, ожидается, что президент Турции посетит перешедший в В 44-дневную войну 2020 года под контроль Баку Физули, а в оккупированном армянском городе-крепости Шуши Эрдогана встретит президент Азербайджана Ильхам Алиев.


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