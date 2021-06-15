В Котайке и в Арагацотне ведут авиационно-химическую борьбу с лесными вредителями и с болезнями леса

В республике начались мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями леса, которые ведутся авиационно-химическим методом, на средства из государственного бюджета. Как передает «Арменпресс», в Управлении по связям с общественностью Министерства окружающей среды сообщили, что мероприятия проводятся в отделениях лесного хозяйства Котайкской, Арагацотнской областей.

Ранее и. о. министра окружающей среды Романос Петросян поручил структурам и подразделениям, координирующим сферу, объединить для этой цели все мощности и технические возможности и других ведомств гос. управления. За работой следит и. о. председателя Лесного комитета А. Петросян.

По результатам весенних обследований площадь заражения лесов вредителями и болезнями в регионе составляет около 11 575 га (по данным на 2019 год - 5 400 га, по данным на 2020 год – 6 100 га).

В министерстве заявили, что дабы избежать отравлений людей и животных грибами, растениями и ягодами, в течение 25 дней строго запрещен вход в химически обработанные районы, в этот период из этих районов удалены и пчелиные улья.