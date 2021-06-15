Брань стала порочным явлением предвыборной кампании: Омбудсмен Армении

Защитник прав человека настоятельно призывает все политические силы и лица перестать браниться, и открыто поощрять эти проявления. Как сообщает «Арменпресс», в обращении Омбудсмена отмечается, что нецензурная брань, особенно если она озвучивается публично, обостряет атмосферу.

«К сожалению, брань стала порочным явлением этой избирательной кампании. Другими словами, различные политические силы и лица бранятся прямо и публично, доходя до сексуальных оскорблений. Я предупреждаю, ваши слова и ваши ругательства довольно быстро распространяются и среди людей, люди бранятся друг с другом, ругают вас словами, которые используете вы сами. Бывают случаи, когда жалуются на ругань, но с нетерпением ждут ее, ждут, чтобы она активно распространялась на фальшивых и реальных страницах, при этом, притворяясь жертвой и ругаясь еще больше. В то же время, с поддельных страниц, поддерживающих некую силу или фигуру, они начинают требовать, чтобы Защитник прав человека обратил внимание на проклятия и дал оценку конкретной ситуации.

В последние дни участились обращения к Омбудсмену для защиты чиновников, открыто игнорируя тот факт, что Защитник не расследует дел об официальной защите или ругани, «забывая», что для этого есть правоохранительные органы и суды. Нецензурная брань, особенно если она озвучивается публично, ухудшает атмосферу и увеличивает напряжение. Это не должно быть частью общественной повестки. Я призываю все политические силы и всех политиков прекратить порочное поведение, заключающееся в разработке публичной программы ругательств и открытого поощрения этого», - говорится в заявлении Омбудсмена.