Евро-2020: Испания не смогла победить Швецию

В первом туре чемпионата Европы по футболу в группе Е сыграли Испания и Швеция. Как сообщает «Арменпресс», в течение первых 45 минут матча, проходившего в испанской Севилье «красная фурия», команда Испании, имела явное преимущество и смогла перехватить инициативу. Шведы атаковали редко. Однако, команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Второй тайм складывался так же: Испания атаковала, но не хватало точности, шведы иногда контратаковали, но также безуспешно. Шведы были очень бдительны в обороне.

Матч Испания-Швеция закончился с нулевой ничьей: 0:0.

В следующем, втором туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а Швеция со Словакией.