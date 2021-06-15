Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июнь

Евро-2020: Испания не смогла победить Швецию

Евро-2020: Испания не смогла победить Швецию

В первом туре чемпионата Европы по футболу в группе Е сыграли Испания и Швеция. Как сообщает «Арменпресс», в течение первых 45 минут матча, проходившего в испанской Севилье «красная фурия», команда Испании, имела явное преимущество и смогла перехватить инициативу. Шведы атаковали редко. Однако, команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Второй тайм складывался так же: Испания атаковала, но не хватало точности, шведы иногда контратаковали, но также безуспешно. Шведы были очень бдительны в обороне.

Матч Испания-Швеция закончился с нулевой ничьей: 0:0.

В следующем, втором туре Испания  19 июня сыграет с Польшей, а Швеция со Словакией.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации