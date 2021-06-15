Газета «Айастани Анрапетутюн»: Армении нужны реализуемые и просчитанные программы

«Более 2-х десятков партий и 4 блока подали заявки на участие в предстоящих парламентских выборах. Заявки на победу и желание вывести страну из этой ситуации ...

«Айастани Анрапетутюн» особенно заинтересовала та цепочка, которая поможет удержать нас на ногах․1: Участие Армении в международной инфраструктуре, согласно недавним заявлениям Индии и Ирана относительно включения Армении в крупномасштабную международную логистическую программу Север-Юг и наши шаги. Что же мы должны делать, чтобы не упустить эту возможность? Не будем забывать, что Азербайджан включен в программу Восток-Запад и уже успел попасть в программу Север-Юг. 2: Военная промышленность - это тяговая сила, которая потянет несколько направлений. Кроме того, для того, чтобы иметь достойный и прочный мир, мы всегда должны быть готовы к войне. 3: Управление водными ресурсами. XXI век - это также век водных войн, и факты гидротерроризма врага, направленного против нас, нам уже известны. После этой войны, когда Притоки и истоки воды также оказались под угрозой, управление нашими ресурсами стало жизненно важным вопросом. 4: Развитие атомной энергетики. Мы являемся частью ядерной державы с положительными последствиями для геополитической, экономической и энергетической безопасности. Чтобы оставаться частью ядерной энергетики, у нас должен быть новый ядерный блок или блоки.

Итак, как же политические силы собираются развивать нашу экономику?»

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