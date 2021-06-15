Газета «Айастани Анрапетутюн»: Ответ Армении на фальсификации, озвученные Эрдоганом

«Пожалуй, единственным эффективным способом отреагировать на решающее вмешательство Турции в третью Арцахскую войну был запрет ввоза в Армению турецких товаров. Это был единственный эффективный ответ на военные преступления, совершенные Анкарой против народа Арцаха, находящегося в сложной экономической ситуации. Этот шаг Армении является ответом на агрессивную политику Турции, направленную против двух армянских государств. С другой стороны, это ответ на фальсификации Эрдогана, что исход третьей Арцахской войны был обеспечен исключительно Азербайджаном, и что Турция не принимала в ней участия».

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