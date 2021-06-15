Газета «Айастани Анрапетутюн»: Цивилизационная роль Гарегина Нжде

«Процессы вокруг Сюника преднамеренно представляются как местные события, происходящие вследствие 44-дневной террористической войны, развязанной против Арцаха. На самом деле эти события напрямую связаны не только с геополитикой, они будут иметь решающее значение для будущего всей индоевропейской цивилизации.

За последние две тысячи лет индоевропейская и китайская «земледельческие цивилизации» подверглись разрушительному воздействию «кочевой ростовщической цивилизации», основанной на узурпации ресурсов других людей, сопровождающейся разрушением материальных и духовных ценностей и «сокращением земледельческой цивилизации». Такие действия квалифицируются как действия геноцида.

Цивилизационная роль Гарегина Нжде заключалась в сохранении Сюника и в защите целостности индоевропейской цивилизации. Его героизм относится к категории невероятности. Этим объясняется истерия откровенных и скрытых адептов ростовщичества во время упоминания имени Гарегина Нжде, олицетворяющая известную пословицу «и один в поле воин», тем самым нанося поражение необузданным ордам. Гарегин Нжде и последующие сто лет показали поражение ростовщической цивилизации, которая терпит поражение и в следующем изгибе текущей реки времени»

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