Лидеры блока «Армения» провели митинг в административном районе Шенгавит. Как сообщает Арменпресс, приветствуя собравшихся, лидер блока «Армения», второй президент Армении Роберт Кочарян отметил, что они берут на себя большую ответственность.

«Когда мы говорим Армения, мы имеем в виду сильную, демократическую страну, боеспособную армию, страну с сильной экономикой, которой каждый из нас гордится. Я всегда был человеком действия, но ситуация такова, что нужно стать стать человеком слова, потому что в современном мире велика сила речи. Мы должны донести это слово до каждого гражданина. Пусть все знают, что блок «Армения» идет, чтобы строить сильную Армению», - сказал Роберт Кочарян.

По его словам, блок «Армения» идет к тому, чтобы обеспечить быстрый экономический рост и улучшить качество жизни людей. Роберт Кочарян призвал собравшихся принять активное участие в выборах, проголосовав за сильную Армению.

По словам члена блока «Армения», представителя Верховного совета АРФД Ишхана Сагателяна, Армения находится в кризисе. В этой ситуации стране и народу необходимо национальное правительство, которое должно иметь национальную идеологию. Армении нужно правительство, которое будет заботиться о своем гражданине, о границах страны.

«Армении нужно правительство, которое сделает все, чтобы обеспечить благополучие своего народа. Нам нужно правительство, которое заботится об образовании и здоровье своего общества и устанавливает в стране социальную справедливость. Блок «Армения» может это сделать», - добавил Ишхан Сагателян.