Гагик Царукян в Арагацотнской области представил экономические и социальные программы ППА

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян в Арагацотнской области во время встречи с избирателями подчеркнул важность создания рабочих мест. Как сообщает Арменпресс, по его словам, для развития экономики страны необходимо привлечение инвестиций и открытие заводов, чтобы люди имели рабочие места.

«Какая у нас ситуация сегодня? Наш народ находятся в очень тяжелом положении, у многих есть долги, кредиты, штрафы и пени. У нас есть очень хорошее представление о проблемах, стоящих перед нашим обществом, и в нашей программе по пунктам указаны реформы, которые необходимо провести», - сказал Гагик Царукян.