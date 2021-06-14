Внутренний документооборот органов государственного управления полностью оцифрован: Авинян

Система управления вступила в новую фазу цифровизации։ внутренний документооборот органов государственного управления полностью оцифрован. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян.

«В апреле 2021 г. стартовал процесс полной цифровизации коммуникации между гражданами и государственными органами и организациями. Через систему e-request.am можно отправить заявку, запрос, жалобу или другое письмо в электронном виде и получить электронный ответ примерно от 140 государственных органов и организаций.

В программу уже включены службы, офисы и ГНКО (пока еще кроме школ) министерств юстиции, высокотехнологической промышлености, территориального управления и инфраструктуры, экономики, чрезвычайных ситуаций, труда и социальных вопросов, образования, науки, культуры и спорта, Комитета государственных доходов, Комитета градостроительства», - отметил Авинян.

Он добавил, что в результате существенно сократятся расходы (бумага, полиграфия, почтовые расходы) сокращены сроки коммуникации между государственными органами и гражданами.