Во главе с Пашинян состоится автомобильное шествие национального единства в Сюник

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», заявил на встрече с жителями Арташата, что 15 июня они посетят Сюникскую область. Он пригласил жителей других областей и общин Армении присоединиться к автомобильному шествию рано утром и выразить свою поддержку Сюнику.

«С ноября 2020 года в Армении наблюдается такая тенденция: распространяются слухи, что это правительство сдает Сюник. Развивая эту логику, некоторые пытаются противопоставить Сюник остальной Армении. Конечно, этого у них не получится, но у нас есть следующее предложение. Завтра наша команда отправится в Сюник.

Мы хотим завтра показать единство всей Армении. Завтра в 07:30 мы с площади Республики на тысячах автомобилей едем в Сюник, чтобы выразить нашу поддержку, показать единство Армении. Я приглашаю всех на автомобильное шествие национального единства», - как сообщает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.