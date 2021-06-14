Мэру Гориса Арушу Арушяну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 308 (злоупотребление должостными полномочиями), п. 1 ч. 3 ст. 188 (незаконное предпринимательство, сопряженное с причинением ущерба в особо крупных размерах лицам, или организациям, или государству), ч. 2 ст. 291 (использование недр с нарушением правил охраны и использования недр, или с отклонениями от соответствующих проектов, или без договора, причинившее вред здоровью человека, окружающей среде, недрам, залегающим в них полезным ископаемым, зданиям или сооружениям), ч. 2 ст. 322 (самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) и пп. 3, 6 ч. 2 ст. 113 (умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью, совершенное группой лиц или организованной группой из хулиганских побуждений). В отношении Арушяна в качестве меры пресечения избрано освобождение под залог. Также имущество мэра Гориса в размере нанесенного государству ущерба находится под арестом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, занимая должность мэра Гориса с ноября 2017 года и желая заняться горной промышленностью, Арушян сначала зарегистрировал 0,555 га территории в общине Веришен в качестве собственности общины, после чего объявил аукцион.

Затем Арушян зарегистрировал на имя родственника ООО и через день после регистрации, 14 июня 2019 года опубликовал заявление о проведении аукциона вышеуказанной территории. 15 июня 2019 победителем аукциона был признан родственник Арушяна, с котором был подписан договор о купле-продаже.

Затем были приобретены и другие участки, общей площадью 9309,8 кв.м., где вышеотмеченное ООО без лицензии и каких-либо документов начинает на этой территории добычу песчано-гравийной смеси, в результате чего нанес государству ущерб в размере 28,218,821 драмов.

Кроме того, Арушян обнаружил недостачу в одном из ООО, принадлежащему его семье, в размере 33 млн драмов. С целью возмещения нанесенного ущерба в феврале 2020 года он вызывает сотрудника компании в склад компании, применяя физическое насилие, отобрал у последнего машину Nissan Pathfinder, а также принудил заложить в банк дом родственников его жены и взял все полученные средства.

Кроме того, 28 августа 2020 года житель Гориса на своей машине обогнал машину мэра, что возбудило гнев последнего. Арушян приказал остановить машину, после чего двое его друзей держали водителя за руки, а мэр избил жителя города, умышленно причинив вред средней тяжести его здоровью, а также обматерил и обругал его.

Двум друзьям мэра Гориса предъявлено обвинение по пп. 3, 6 ч. 2 ст. 113 (умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью, совершенное группой лиц или организованной группой из хулиганских побуждений). Директору по продажам ООО предъявлено обвинение по п. 1 ч. 3 ст. 38-188.

Предварительное следствие завершено. Обвинительный вердикт направлен прокурору с ходатайством о его утверждении и направлении в суд.