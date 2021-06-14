В Армении должно сформироваться единое правительство против вызовов: Марукян

Партия «Просвещенная Армения» недовольна разжиганием ненависти со стороны политических сил и предлагает свою программу солидарности - сформировать единое правительство. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил лидер избирательного списка партии Эдмон Марукян на встрече с избирателями в Гаваре.

Марукян подчеркнул, что «Просвещенная Армения» разработала очень хорошую программу, но считает невозможным реализовать эту программу в условиях разжигания вражды со стороны некоторых политических сил и деятелей. По словам Марукяна, это передается гражданам, которые поддерживают эти силы, некоторые из них во время кампании «Просвещенной Армении» озвучивают проклятия из окон, сжигают партийные буклеты. «Просвещенная Армения» видит опасность столкновений 21 июня. Марукян подчеркнул, что «Просвещенная Армения» выступила со своей программой солидарности.

«После 21 июня в Армении должен быть сформирован единый фронт, единое правительство против наших вызовов, а не друг против друга, против уничтожения друг друга. У нас так много проблем и задач, что они больше, чем наш бюджет, наши возможности. Поэтому мы должны объединить разделенное общество в этой маленькой стране, иначе ничего хорошего не будет. Поэтому «Просвещенная Армения» отложила в сторону все свои разногласия с другими силами. Она готова реализовывать программы, все хорошие программы должны реализовываться, но через консолидацию», - сказал он.

Согласно видению «Просвещенной Армении», хорошие политики должны оставаться в парламенте, профессионалы и специалисты должны быть задействованы в правительстве, правительство специалистов должно вывести страну из сложившейся ситуации. Согласно «Просвещенной Армении», политика и программы должны разрабатываться в парламенте, а профессиональные люди, вовлеченные в исполнительную власть, должны их реализовывать.

«Это наше видение. Для этого мы просим вас уполномочить нашу партию, чтобы мы могли реализовать все это. Если люди пойдут и проголосуют за силы, пропагандирующие ненависть, они будут продолжать бороться друг против друга, также сталкивая брата против брата, сестру против сестры», - сказал Марукян.