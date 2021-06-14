В Тбилиси протестуют против повышения тарифа на свет, газ и воду

Акция протеста против повышения потребительских тарифов на газ, воду и электричество состоялась в центре Тбилиси, сообщает корр. Sputnik с места событий.

Участники акции, организатором которой является оппозиционная партия "Картули даси", собрались на площади Республики, а затем автоколонной направились к зданию правительственной канцелярии на улице Ингороква.

Изначально организаторы планировали направиться с площади к офису Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии, но затем изменили маршрут.

По словам лидера "Картули даси" Джонди Багатурия, правительство обрекло население на еще большую нищету.

"Из-за коррумпированных интересов правительства тарифы на газ, электричество и воду были увеличены незаконно, несправедливо и нечестно. Мы подсчитали - зимой рядовому пенсионеру придется платить на 45 - 60 лари больше. В этом году субсидии получали 700 тысяч семей, то есть 700 000 семей находятся на грани бедности", - сказал Багатурия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Как отметил Багатурия, за счет несправедливого повышения цен правительство получит 200 млн лари.

С 1 июня компания Tbilisi Energy повысила тариф на газ. Тбилисцы будут платить за кубометр 53,972 тетри вместо 46,138 тетри.

Что касается тарифа на электроэнергию, он повысился с 1 января.

Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC), тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.

Повысился тариф и на воду. С 1 января жители Тбилиси и Мцхета, у которых стоят счетчики, будут платить 0,5 лари вместо 0,33 за кубометр воды.

Остальные платят за воду в зависимости от количества членов в семье. Для таких абонентов ежемесячный тариф 4,518 лари вместо 3,9 на одного человека.

Что касается предприятий и коммерческого сектора на этой территории, то для них тариф увеличился с 4,4 до 6,503 лари за кубометр.