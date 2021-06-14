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В Ереванском зоопарке родился детеныш европейского оленя

В Ереванском зоопарке родился детеныш европейского оленя

В Ереванском зоопарке родился детеныш европейского оленя.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба парка.

На странице зоопарка в Facebook проводится опрос, как назвать олененка.


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