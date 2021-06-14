Судно с 250 мигрантами затонуло у берегов Йемена
Судно, на борту которого находились более 250 мигрантов, затонуло у берегов Йемена. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его данным, лодка перевозила нелегальных мигрантов из Африки. О судьбе находившихся на борту информации не поступало,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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