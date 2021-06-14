Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июнь

Судно с 250 мигрантами затонуло у берегов Йемена

Судно с 250 мигрантами затонуло у берегов Йемена

Судно, на борту которого находились более 250 мигрантов, затонуло у берегов Йемена. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, лодка перевозила нелегальных мигрантов из Африки. О судьбе находившихся на борту информации не поступало,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации