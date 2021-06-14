Тяжелоатлеты в Абовяне проводят учебно-тренировочные сборы

Мужская сборная Армении по тяжелой атлетике приступила к завершающему этапу подготовки к Олимпийским играм.

Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил тренер сборной Армении Виген Хачатрян. «Мы начали сборы на спортивной базе г. Абовян. Наша цель - как можно лучше подготовиться к Олимпийским играм», - сказал Хачатрян. Он заявил, что имена спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх, уже переданы в Международную федерацию тяжелой атлетики. Возможность принять участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио получили Симон Мартиросян и Изабелла Яйлян.

Сборы сборной по тяжелой атлетике запланированы до середины июля. В сборах участвует 14 спортсменов.