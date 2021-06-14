Юбилей Александра Спендиаряна будет отмечен мероприятиями и в Армении, и за рубежом

Мероприятия, посвященные 150-летию великого армянского композитора Александра Спендиаряна, откроются концертом Национального филармонического оркестра Армении, который 15 июня состоится в Концертном зале имени Арама Хачатуряна. В юбилейном году концерты, конференции, выставки пройдут не только в Армении, но и в Грузии, в России и в других странах.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами, состоявшейся 14 июня, подробности об инициативах представили заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян, директор Дома-музея А. Спендиаряна Марине Отарян, президент Музыкальной ассоциации Армении, член Ученого совета Дома-музея А. Спендиаряна Давид Казарян.

«Спендиарян - это феномен нашей духовно-культурной истории, благодаря которому европейские цивилизационные ценности, европейские музыкальные формы были внедрены в нашу реальность. Он изменил не только наши музыкальные вкусы и представления, но и наше мышление, образ жизни. Подобно тому, как Хачатур Абовян привнес в нашу реальность прогрессивные ценности, Спендиарян в музыке выполнил ту же работу, с той же ответственностью и способностями. Мы все обязаны дать дань уважения Спендиаряну», - сказал заместитель министра и добавил, что не случайно имя Спендиаряна было включено в календарь юбилеев знаменитых деятелей ЮНЕСКО на 2020 год.

Говоря о юбилейных международных программах, Хзмалян сказал, что из-за пандемии они полностью не были реализованы, но прописки будут восполнены в 2022 году.

По словам Марине Отарян, они разделили мероприятия, посвященные композитору, на несколько частей, из которых особенно важны конференции и научные сессии. 7-8 октября Дом-музей совместно с Институтом искусств Национальной академии наук и Союзом композиторов Армении проведет научную сессию, в которой участие примут специалисты из разных стран.

Он сообщил, что во время ограничений из-за пандемии материалы, освещающие жизнь и деятельность Спендиаряна, из всех архивов Армении и других стран были собраны, отсканированы, оцифрованы и внесены в каталог. Также и самый крупный фонд, связанный со Спендиаряном, Фонд Литературно-художественного музея имени Чаренца - 3 090 музейных единиц ой ценности на бумажных носителях.

Марине Отарян рассказала, что дочь Спендиаряна, Марина Спендиарова, когда-то подробно изучила все архивы и опубликовала то, что смогла, а Дом-музей, изучая архивы Ялтинского историко-литературного музея, обратил внимание на личные вещи Спендиаряна. «Личных вещей композитора в нашем музее мало, так как в Армении он прожил четыре года, и там мы увидели важные экспонаты, копии которых, мы возможно, приобретем в будущем. Это документ, от Александра II бабушке Спендиаряна Елизавете Спендиаровой, в котором говорится, что она унаследовала от мужа и передала всем своим потомкам звание почетного гражданина города», - рассказала директор Дома-музея.

Собранные материалы будут помещены в многотомный альбом, издаваемый под эгидой ЮНЕСКО, в котором будет и компакт-диск с симфоническими и с другими произведениями Спендиаряна. Запись и выпуск будет осуществлен Государственным симфоническим оркестром Армении.

Касаясь концертных программ, Марине Отарян сказала, что в мае Симфонический оркестр дал концерт, посвященный композитору, а 15 июня филармонический оркестр начнет юбилейные мероприятия. Впервые в фойе концертного зала будет выставлен музыкальный инструмент спендиарафон, принадлежащий Спендиаряну.

4-5 сентября в Гюмри пройдет музыкальный фестиваль, в рамках которого прозвучат камерные произведения композитора. Планируются мероприятия и за рубежом. С 25 по 30 сентября в Доме-музее Ованеса Туманяна в Тбилиси, в центре Hay-Art пройдут выставка, концерт и лекция. В посольстве Армении в РФ, в Москве планируются концерт, лекция, выставка. Участие примет трио Хачатряна, с лекцией выступит Марине Отарян. Концерт, лекция, выставки, симфонический концерт и другие мероприятия будут организованы и в Лондоне и в Иране.

По словам Давида Казаряна, члена Ученого совета Дома-музея Спендиаряна, Спендиарян, будучи одним из самых блестящих учеников Римского-Корсакова, сумел соединить русскую культуру с армянской культурой и представить ее миру.

«Связь между Спендиаряном и Туманяном очень важна для меня. Когда Спендиаряну пришла в голову идея создания оперы, приоритетом был материал. Спендиарян и Туманян встретились при посредничестве Мартироса Сарьяна. Внимание композитора привлекла поэма «Взятие Тмкаберда», ставшая основой оперы «Алмаст». Эта опера - большая музыкальная ценность, которой наш оперный театр часто открывает концертный сезон», - подчеркнул Казарян.

После пресс-конференции последовала церемония погашения юбилейной марки “Спендиарян-150". Погашение марки осуществили заместитель министра образования и науки Армении Ара Хзмалян, заместитель министра ВТП Давид Саакян, генеральный директор ЗАО «Айпост» Айк Карапетян, директор Дома-музея А. Спендиаряна Марине Отарян, президент Армянской ассоциации филателистов Республики Армения Овик Мусаелян.

В завершение мероприятия произведение А. Спендиаряна «Цыганка» впервые исполнили участники программы развития талантов «Старт» Элен Хачикян и Артур Григорян.