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Представители органов местного самоуправления посетили боевые позиции

Представители органов местного самоуправления посетили боевые позиции

Группа представителей органов местного самоуправления в сопровождении командира 5-й войсковой части полковника С. Григоряна посетила боевые позиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны.

Представители органов местного самоуправления ознакомились с условиями прохождения военной службы, с инженерно-фортификационными работами, проводимыми на позициях, побеседовали с военнослужащими, выразили готовность, в случае необходимости, поддержать воинскую часть.


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