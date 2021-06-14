Японский фондовый рынок начал понедельник уверенным ростом

Японский фондовый рынок уверенно растет в понедельник на фоне постепенного снятия властями страны карантинных ограничений.

Так, правительство Японии отменило режим чрезвычайной ситуации в Токио и ослабило ограничения еще в трех префектурах страны благодаря устойчивому снижению заболеваемости COVID-19.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на очередное заседание Банка Японии, которое пройдет 17-18 июня. Эксперты рассчитывают, что японский ЦБ продлит срок действия антикризисных программ, поскольку экономике все еще нужна дополнительная поддержка, пишет Trading Economics.

Статданные по японской экономике, опубликованные в понедельник, показали увеличение промпроизводства в стране в апреле на 2,9%. Оценка роста была пересмотрена с повышением с предварительно объявленных 2,5%.

Акции Toshiba подорожали на 2,9% после того как компания объявила, что представит новых кандидатов в совет директоров на предстоящем заседании акционеров,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Котировки бумаг судоходных компаний уверенно растут: акции Nippon Yusen подорожали на 2,3%, Mitsui O.S.K. Lines - 2,4%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 3,1%.

Стоимость бумаг Japan Airlines увеличилась на 1,2%, ANA Holdings - на 1,1%.

Южнокорейский индекс KOSPI стабилен в ходе торгов. Бумаги Samsung Electronics теряют в цене 0,5%, SK Hynix - 0,8%.

Акции судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering прибавляют в цене 0,5%, южнокорейского оператора мобильной связи Kakao - 4,1%.

Рынки Китая, Гонконга и Австралии закрыты в понедельник в связи с праздниками.