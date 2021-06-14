ЕС призвал Армению и Азербайджан продолжить переговоры под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ

Европейский союз приветствует шаги Армении и Азербайджана, совершенные при содействии Грузии, благодаря которым Азербайджан 12 июня освободил 15 пленных армян, а Армения передала карту минных полей. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил Верховный представитель Евросоюза Джозеф Боррель.

“Эти действия являются потенциальным гуманитарным жестом укрепления доверия между Баку и Ереваном, который, как мы надеемся, проложит новый путь для дальнейшего сотрудничества между сторонами, и в конечном итоге приведет к освобождению всех армянских пленных, а также к передаче всех существующих карт минных полей, дабы в “дальнейшем избежать человеческих жертв” ”, - сказал Джозеф Боррель.

Он подчеркнул, что Европейский союз и другие международные субъекты активно поощряют шаги в этом направлении, призывая к продолжению дальнейшего сотрудничества между этими странами.

“Мы будем продолжать способствовать прочному, всеобъемлющему урегулированию конфликта, включая, там, где это возможно, стабилизацию, послевоенное восстановление и меры укрепления доверия, поскольку мы подтверждаем наш призыв к Армении и Азербайджану возобновить взаимодействие под эгидой сопредседатели Минской группы ОБСЕ”, - заявил Верховный представитель ЕС.