Первопрестол ответил на высказывания Никола Пашиняна

Первопрестол ответил на высказывания и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные в адрес Армянской церкви в рамках предвыборной кампании. «Арменпресс» представляет ответ Первопрестола.

«В рамках предвыборной кампании кандидат на пост премьер-министра от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян продолжает выдвигать несправедливые обвинения в адрес Армянской церкви. Отношение нынешней власти к национальным, к духовным ценностям и к Церкви известно нашему народу. В этом контексте следует учитывать поведение исполняющего обязанности премьер-министра и по отношению к церковному духовенству. Армянская церковь, несмотря на всевозможные препятствия и позицию властей, продолжает выполнять свою миссию по спасению и сохранению национальной духовности армянского народа».