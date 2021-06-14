Модернизировано освещение всех транспортных тоннелей Еревана

Чтобы ночное движение в Ереване сделать безопаснее, мэрия Еревана инициировала модернизацию освещения всех транспортных туннелей. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей мэрии Еревана.

«Мне нужно, чтобы все туннели были освещены. Это хорошо с точки зрения безопасности, особенно днем, когда вы везжаете в туннель с яркого места», - сказал в прошлом году мэр Еревана.

Программа была запущена в 2020 году. Результаты после смены освещения в нескольких тоннелях сразу оказались заметны. В этом году по 10 адресам было заменено около 400 светильников.

«Устанавливаются светодиодные светильники. Для обеспечения безопасности все кабели пропущены по специальным трубам», - рассказали сотрудники ЗАО «Ергорсвет».

«Цели: первая - безопасность, вторая - энергосбережение. Мы получили намного лучшее освещение при очень низком потреблении электроэнергии. Например, до модернизации потребление электроэнергии в туннеле, ведущем с улицы Гераци в Сараландж, составляло около 25 тысяч кВтч. В денежном эквиваленте это около 1 млн драмов в месяц. После модернизации эта стоимость снизилась примерно до 5 500 кВтч. В целом экономия составляет от 60,70, до 80% », - представсил Галуст Варданян, директор ЗАО «Ергорсвет».

В течение многих лет в некоторых туннелях освещение работало частично. Теперь они полностью освещены все 24 часа в сутки.

Благодаря модернизации освещения туннели приобрели и красивый вид, добавив новые решения в ночное освещение города.

Освещение всех транспортных тоннелей Еревана полностью модернизировано. Энергосберегающие средства направляются на реализацию новых проектов, которые город сделают светлее. Очередь за садами и парками.